В России разработали и готовят к выпуску вакцину от ротавируса
Теперь все вакцины из национального календаря производятся внутри страны, что свидетельствует о полной самостоятельности в вакцинации и диагностике, заявила Попова.
В России создали вакцину от ротавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Вакцина готовится к выпуску», — сказала она на пленарном заседании Совфеда.
