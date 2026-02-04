В ОП предложили отправлять агрессивных учеников в спецучреждения

«Ученики должны понимать, что это [буллинг] недопустимо. А если кто-то не способен понять, значит, ему это должны объяснять в других учреждениях. Это будет более чем справедливо», — заявил Гаспарян. Специалист отметил, что помимо данной инициативы следует активизировать социальную рекламу, повышать уровень ответственности учителей и воспитывать в школьных коллективах неприятие травли.

Армен Гаспарян, член Общественной палаты России, предложил отправлять школьников, участвующих в травле, в специализированные образовательные учреждения. Об этом сообщили РИА Новости.

Он считает, что это будет честным подходом для тех, кто не осознает, насколько неприемлема агрессия в обычной школьной обстановке.

