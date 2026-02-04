В небе над Рязанью засняли солнечный столб
Явление заметили в небе над городом утром в среду, 4 февраля. Солнечный (световой) столб — визуальное атмосферное явление. Возникает из-за отражения света от поверхностей мельчайших ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.
