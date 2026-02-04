В Москве возбудили дело после стрельбы в полицейских

В Москве возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщило столичное управление СК России.

По версии следствия, 3 февраля оперативники приехали к дому на Рублевском шоссе, чтобы установить местонахождение и задержать подозреваемых в похищении и убийстве 39-летнего мужчины в Пензенской области. В подъезде они обнаружили разыскиваемых.

Во время задержания один из мужчин открыл стрельбу и оказал вооруженное сопротивление. Полицейские применили табельное оружие. Нападавший получил смертельное ранение. Второго фигуранта задержали, его планируют доставить в Пензенскую область для следственных действий.

Ранее стала известна личность убитого таксиста по делу пензенской группы. По данным Telegram-канала «112», погибшим оказался 34-летний Владимир Терентьев. Он забрал подозреваемых в Самаре и довез их до Москвы, после чего злоумышленники убили водителя.

Следователи осмотрели место происшествия и назначат судебные экспертизы. Обстоятельства устанавливают.