В Касимовском районе восстановили водоснабжение после долгого перебоя
Касимовская межрайонная прокуратура выяснила причины отсутствия водоснабжения в деревне Жуково. С 24 января 2026 года вода поступала с перебоями из-за поломки насосной станции, сообщает пресс-служба ведомства.
Закон позволяет приостанавливать подачу воды не более чем на 24 часа, но ремонтные работы сотрудники МКП «Касимовское ЖКХ» вовремя не провели.
По итогам проверки главе округа и руководителю МКП внесли представления. Сейчас водоснабжение восстанавливают, а жителям организовали подвоз питьевой воды.