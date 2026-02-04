В Госдуме предложили освободить самозанятых женщин от налога на год после родов

Законопроект предлагает ввести новую статью в закон «О налоге на профессиональный доход», предусматривающую налоговую льготу для самозанятых женщин на один год с момента рождения ребенка, освобождая их от уплаты налога на этот период. Пока законодательство не предусматривает специальных мер поддержки для самозанятых матерей. Женщины составляют значительную долю плательщиков налога на самозанятость.

Депутаты Госдумы предложили освободить самозанятых женщин от налога на доход на год после рождения ребенка. Об этом сообщило издание ТАСС.

«ЛДПР предлагает освободить самозанятых женщин от уплаты налога на профессиональный доход сроком на один год после рождения ребенка. Дать матери время спокойно войти в новый этап жизни, вырастить малыша и сохранить свое дело, не теряя легальный статус и клиентов. Поддерживая женщин-самозанятых, мы поддерживаем семьи, рождаемость и здоровую экономику страны», — сказал депутат Леонид Слуцкий ТАСС.

