Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
-15°
Чтв, 05
-13°
Птн, 06
-10°
ЦБ USD 76.98 -0.04 04/02
ЦБ EUR 90.72 -0.53 04/02
Нал. USD 77.70 / 76.90 04/02 13:20
Нал. EUR 91.63 / 91.97 04/02 13:20
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
603
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 085
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 266
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 784
В Госдуме предложили освободить самозанятых женщин от налога на год после родов
Депутаты Госдумы предложили освободить самозанятых женщин от налога на доход на год после рождения ребенка. Об этом сообщило издание ТАСС.

«ЛДПР предлагает освободить самозанятых женщин от уплаты налога на профессиональный доход сроком на один год после рождения ребенка. Дать матери время спокойно войти в новый этап жизни, вырастить малыша и сохранить свое дело, не теряя легальный статус и клиентов. Поддерживая женщин-самозанятых, мы поддерживаем семьи, рождаемость и здоровую экономику страны», — сказал депутат Леонид Слуцкий ТАСС.

Законопроект предлагает ввести новую статью в закон «О налоге на профессиональный доход», предусматривающую налоговую льготу для самозанятых женщин на один год с момента рождения ребенка, освобождая их от уплаты налога на этот период.

Пока законодательство не предусматривает специальных мер поддержки для самозанятых матерей. Женщины составляют значительную долю плательщиков налога на самозанятость.