Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
623
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 112
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 282
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 809
В 2025 году рязанские газовые компании обработали более 126 тысяч дистанционных обращений

За прошедший год специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань», «Газпром газораспределение Рязанская область» и «Рязаньгоргаз» приняли 117 тысяч телефонных звонков. Основную часть обращений составили заявки на услуги, а также вопросы, связанные с начислениями за потреблённый газ, сообщили в пресс-службе компании.

Дополнительно через дистанционные каналы связи, включая интернет-приёмные генерального директора, официальные сообщества региональных газовых компаний во «ВКонтакте», онлайн-сервисы на официальных сайтах, поступило свыше 9,5 тысяч обращений.

По сравнению с 2024 годом жители Рязани в четыре раза чаще подавали заявки на техобслуживание и ремонт газового оборудования с использованием электронных сервисов на сайте компании.

Среди наиболее актуальных тем — расчёты за газ, подключение к газовым сетям и техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

Получить необходимую информацию можно в колл-центре удаленно по номеру +7 (800) 350-25-70;

Интернет-приемные генерального директора доступны по ссылкам:

https://reception.dzo.mrgeng.ru/?id=031,

https://receptiondzo.mrgeng.ru/?id=93,

https://receptiondzo.mrgeng.ru/?id=92.

Официальные сообщества газовых компаний региона во «ВКонтакте» доступны по ссылкам тут и тут.

Фото предоставил «Газпром межрегионгаз Рязань».