В 2025 году рязанские газовые компании обработали более 126 тысяч дистанционных обращений

За прошедший год специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань», «Газпром газораспределение Рязанская область» и «Рязаньгоргаз» приняли 117 тысяч телефонных звонков. Основную часть обращений составили заявки на услуги, а также вопросы, связанные с начислениями за потреблённый газ, сообщили в пресс-службе компании.

Дополнительно через дистанционные каналы связи, включая интернет-приёмные генерального директора, официальные сообщества региональных газовых компаний во «ВКонтакте», онлайн-сервисы на официальных сайтах, поступило свыше 9,5 тысяч обращений.

По сравнению с 2024 годом жители Рязани в четыре раза чаще подавали заявки на техобслуживание и ремонт газового оборудования с использованием электронных сервисов на сайте компании.

Среди наиболее актуальных тем — расчёты за газ, подключение к газовым сетям и техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

Получить необходимую информацию можно в колл-центре удаленно по номеру +7 (800) 350-25-70 ;

Интернет-приемные генерального директора доступны по ссылкам:

https://reception.dzo.mrgeng.ru/?id=031 ,

https://receptiondzo.mrgeng.ru/?id=93 ,

https://receptiondzo.mrgeng.ru/?id=92 .

Официальные сообщества газовых компаний региона во «ВКонтакте» доступны по ссылкам тут и тут .

Фото предоставил «Газпром межрегионгаз Рязань».