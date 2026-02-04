Умер клавишник «Песняров» и директор Натальи Штурм Георгий Портной
«Скоропостижно скончался Георгий Портной, мой концертный директор, а также группы „Песняры“ и Жени Осина. Сердечный приступ на улице Москвы. Спасти не удалось», — поделилась артистка. Она выразила соболезнования жене Марине и родным музыканта. Прощание состоится 5 февраля в 11:00 в Савеловском ритуальном зале.
Фото: соцсети.