Ученые зафиксировали на Солнце более 50 сильных вспышек с начала февраля
«К Земле завтра должны начать приходить первые возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности. При этом, несмотря на исключительно высокий уровень активных процессов (только за первые три дня февраля на Солнце зарегистрировано 5 вспышек высшего класса X и около 50 вспышек уровня M), магнитные бури пока ожидаются слабыми», — говорится в сообщении.
Ученые отмечают увеличение солнечной активности: за первые три дня февраля зафиксировано более 50 мощных вспышек. Об этом сообщило издание «Интерфакс».
По мнению исследователей, зоны солнечной активности пока не достигли максимального влияния на Землю. Большинство плазменных выбросов пройдут мимо, лишь частично влияя на атмосферу.