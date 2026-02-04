Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
603
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 085
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 266
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 784
Ученые зафиксировали на Солнце более 50 сильных вспышек с начала февраля
«К Земле завтра должны начать приходить первые возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности. При этом, несмотря на исключительно высокий уровень активных процессов (только за первые три дня февраля на Солнце зарегистрировано 5 вспышек высшего класса X и около 50 вспышек уровня M), магнитные бури пока ожидаются слабыми», — говорится в сообщении.

Ученые отмечают увеличение солнечной активности: за первые три дня февраля зафиксировано более 50 мощных вспышек. Об этом сообщило издание «Интерфакс».

"К Земле завтра должны начать приходить первые возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности. При этом, несмотря на исключительно высокий уровень активных процессов (только за первые три дня февраля на Солнце зарегистрировано 5 вспышек высшего класса X и около 50 вспышек уровня M), магнитные бури пока ожидаются слабыми", — говорится в сообщении.

По мнению исследователей, зоны солнечной активности пока не достигли максимального влияния на Землю. Большинство плазменных выбросов пройдут мимо, лишь частично влияя на атмосферу.