Свыше 21 000 школьников напишут итоговое сочинение и изложение в резервный день

Еще 466 человек предпочли изложение. Эта форма предназначена для учеников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и людей с инвалидностью, как сообщает ТАСС. Более 98,4% выпускников сдали итоговое сочинение или изложение 3 декабря 2025 года. В дополнительный день, 8 апреля, смогут написать работу те, кто не справился в основной период, был удален за нарушения, не явился или не дописал работу по уважительным причинам.

