Стало известно о пострадавшей при пожаре в рязанском селе
Пожар произошел 3 февраля в селе Максы в Сараевском округе. Горел жилой дом. Пострадала женщина 1938 года рождения. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. На тушение выезжали шесть человек и два автомобиля. Ранее сообщалось, что хозяйка дома смогла самостоятельно выбраться.
