Сотрудники ГАИ помогли пострадавшему в ДТП в Рязанской области

Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
603
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 085
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 266
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 784
ДТП произошло на 35-м километре автодороги Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш. Столкнулись Renault Megane, которым управлял 47-летний рязанец, и автомобиль DFSK Glory, за рулем которого был 67-летний житель областного центра. Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место до приезда других экстренных служб. Водители получили травмы. Требовалась неотложная медпомощь. Госавтоинспекторы воспользовались укладкой для оказания первой помощи. Водителю «Рено» наложили на раны повязку для защиты от грязи и инфекций. Прибывшая бригада скорой доставила пострадавших в ближайшую больницу.

Сотрудники ГАИ оказали первую помощь пострадавшему в ДТП в Спасском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло на 35-м километре автодороги Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш.

По предварительной информации полицейских, столкнулись Renault Megane, которым управлял 47-летний рязанец, и автомобиль DFSK Glory, за рулем которого был 67-летний житель областного центра.

Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место до приезда других экстренных служб. Водители получили травмы. Требовалась неотложная медпомощь.

Госавтоинспекторы воспользовались укладкой для оказания первой помощи. Водителю «Рено» наложили на раны повязку для защиты от грязи и инфекций.

Прибывшая бригада скорой доставила пострадавших в ближайшую больницу.