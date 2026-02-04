Сотрудники ГАИ помогли пострадавшему в ДТП в Рязанской области

Сотрудники ГАИ оказали первую помощь пострадавшему в ДТП в Спасском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
ДТП произошло на 35-м километре автодороги Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш.
По предварительной информации полицейских, столкнулись Renault Megane, которым управлял 47-летний рязанец, и автомобиль DFSK Glory, за рулем которого был 67-летний житель областного центра.
Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место до приезда других экстренных служб. Водители получили травмы. Требовалась неотложная медпомощь.
Госавтоинспекторы воспользовались укладкой для оказания первой помощи. Водителю «Рено» наложили на раны повязку для защиты от грязи и инфекций.
Прибывшая бригада скорой доставила пострадавших в ближайшую больницу.