Рязанскому школьнику сделают прививки от бешенства после укуса дворовой кошки

Как рассказала мать школьника, чужая кошка бегала вокруг дома. Сапожковцы решили ее пожалеть. В гараж кошка не зашла, а забежала на террасу. «Сын взял ее за шкирку и хотел выкинуть с террасы. Кошка как-то извернулась и укусила его за палец до крови. Через несколько дней нашли ее мертвой», — рассказала «Прессе» мама подростка. Школьнику сделают шесть прививок от бешенства после случившегося. По словам начальника райветстанции Олега Медведева, экспресс-анализ на бешенство кошки — отрицательный. Сейчас ставится биопроба. Окончательный результат будет через месяц.

