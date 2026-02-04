Рязанец получил 2,5 года колонии за повторное пьяное вождение

Установлено, что неоднократно судимый 35-летний рязанец повторно сел за руль автомобиля пьяным. На одной из улиц города его поймали полицейские. Мужчину осудили по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления). Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Автомобиль конфискован.

Дополнительно мужчине запрещено шесть лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.