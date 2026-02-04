Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
-14°
Чтв, 05
-13°
Птн, 06
-10°
ЦБ USD 76.98 -0.04 04/02
ЦБ EUR 90.72 -0.53 04/02
Нал. USD 77.20 / 76.80 04/02 08:49
Нал. EUR 91.55 / 92.00 04/02 08:49
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
586
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 065
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 247
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 757
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцы назвали желаемый уровень МРОТ
Согласно данным опроса, рязанцы считают, что МРОТ должен составлять в регионе в среднем 50 600 рублей. В январе 2025 года жители называли сумму равную 49 600 рублей. За год динамика составила 2%. Самые высокие запросы к уровню минимального размера оплаты труда — в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Казани и Владивостоке, умеренные — в Кирове, Волгограде и Пензе. Напомним, с 1 января 2026 года МРОТ установлен на уровне 27 093 рублей.

Рязанцы назвали желаемый уровень МРОТ. Соответствующие данные 4 февраля предоставили в SuperJob.

Согласно данным опроса, рязанцы считают, что МРОТ должен составлять в регионе в среднем 50 600 рублей. В январе 2025 года жители называли сумму равную 49 600 рублей. За год динамика составила 2%.

Самые высокие запросы к уровню минимального размера оплаты труда — в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Казани и Владивостоке, умеренные — в Кирове, Волгограде и Пензе.

Напомним, с 1 января 2026 года МРОТ установлен на уровне 27 093 рублей.