Рязанцы назвали желаемый уровень МРОТ
Согласно данным опроса, рязанцы считают, что МРОТ должен составлять в регионе в среднем 50 600 рублей. В январе 2025 года жители называли сумму равную 49 600 рублей. За год динамика составила 2%. Самые высокие запросы к уровню минимального размера оплаты труда — в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Казани и Владивостоке, умеренные — в Кирове, Волгограде и Пензе. Напомним, с 1 января 2026 года МРОТ установлен на уровне 27 093 рублей.
