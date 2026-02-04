«Россети Центр и Приволжье» обеспечили электроэнергией жилые комплексы в трех районах Рязанской области

Сотрудники «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» выполнили технологическое присоединение 80 новых малоэтажных домов для работников агропромышленного комплекса. Жилые комплексы построены в населенных пунктах Сараевского, Пронского и Рязанского округов. Проект реализуется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Для технологического присоединения специалисты «Рязаньэнерго» построили 0,75 км линий электропередачи (ЛЭП) 10 кВ, 5,9 км ЛЭП 0,4 кВ, а также три трансформаторные подстанции общей мощностью 750 кВА. Также энергетики выполнили монтаж учета прямого включения и коммутационных аппаратов.

Максимальная выданная мощность присоединения превышает 625 кВт.

Кроме того, сотрудники филиала провели работы по строительству линий наружного освещения. Всего было установлено 20 опор и 120 светильников.

Фото: «Россети».