Путин допустил снижение инфляции до 5% к концу года

Как отметил глава государства, инфляция в начале 2026 года ускорилась до 6,4% в годовом выражении, но это, по его словам, было ожидаемо. «Этот период будет краткосрочным, и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%", — отметил Владимир Путин. Он добавил, что инфляция в 2025 году снизилась до 5,6%.

