Песков: Москва открыта к переговорам по Украине
«Россия продолжает специальную военную операцию. Двери для мирного урегулирования открыты. Россия сохраняет свою открытость», — сказал он на брифинге. По словам Пескова, российская позиция ясна Киеву и американским посредникам. Он поблагодарил США, но отметил, что Украина пока не приняла решение. Российские военные продолжают атаковать военные объекты противника.
Россия продолжает СВО на Украине, но готова к мирному урегулированию. Об этом сообщил «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Фото: соцсети.