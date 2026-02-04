Опубликован прогноз погоды на 5 февраля в Рязанской области
5 февраля в регионе ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируют. На дорогах сохранится гололедица. Ветер будет юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью по области ночью составит −28…−23°С, днем — −18…−13°С.
Опубликован прогноз погоды на 5 февраля в Рязанской области. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
5 февраля в регионе ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируют. На дорогах сохранится гололедица.
Ветер будет юго-западный, 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью по области ночью составит −28…−23°С, днем — −18…−13°С.