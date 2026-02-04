Около проезжей части в Рязанской области заметили трех лосей

Сохатых встретил 3 февраля сапожковец недалеко от села Троица Кораблинского округа. Мужчина предположил, что это были лосиха и ее детеныши. «Стояли около дороги. Сбавил скорость, выключил фары, чтобы не спугнуть диких животных и остановился рядом с ними. Они меня совсем не испугались. Я подошел ближе, чтобы их сфотографировать и снять на видео. Сохатые посмотрели на меня и дальше продолжили есть ветки, никак на меня не реагировали. Скорее всего, это были лосиха с детенышами, потому что у них не было рогов», — рассказал мужчина.

