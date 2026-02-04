Обновлённый перечень жизненно важных лекарств вступит в силу с 24 февраля
Обновлённый перечень жизненно важных лекарств вступит в силу с 24 февраля. Об этом сообщило издание «ЕЖ» со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.
«Мы продолжаем активно развивать отечественную фарминдустрию, обеспечивая производство значимой части лекарств непосредственно на территории России. Сегодня почти 81% препаратов из перечня ЖНВЛП производятся на территории нашей страны», — сказал Леонов. Среди новых лекарств: капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофлицицепт.