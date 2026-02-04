Новый мост через Оку готов на 16,7%

Строительная готовность нового моста через Оку на данный момент составляет 16,7%. Об этом 4 февраля сообщили в группе «Дороги Рязанской области» в «ВК». Кроме основных работ по строительству моста, там параллельно возводят путепровод через автодорогу между селами Шумашь и Дубровичи длиной 82 м и мост через ручей Быстрец протяженностью 92 м. На площадке трудятся 115 человек, задействовано 82 единицы техники. В этом году строители планируют полностью завершить работы на путепроводе у села Дубровичи и на мосту через ручей Быстрец, а на строительной площадке самого моста возведут 20 опор.

Ранее стало известно, на левом берегу Оки завершили монтаж пролетного строения объекта.

Фото: группа «Дороги Рязанской области» в «ВК».