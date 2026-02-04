Минцифры включило в «белый список» ВТБ и ПСБ
Минцифры 4 февраля включило в «белый список» компаний, сервисы которых остаются доступными при отключении интернета, банки, службы доставки, СМИ, сервисы ФНС и другие.
В их число вошли:
- банки ВТБ и ПСБ;
- службы доставки СДЭК «Купер» и «Самокат»;
- СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсантъ» и
- «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»;
- ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков;
- Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства;
- железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс»;
- операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ контур»;
- онлайн-кассы «Эвотор»;
- мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;
- компания «Росагролизинг»;
- сеть магазинов «Детский мир»;
- сеть ресторанов быстрого питания «Бургер кинг»;
- маркетплейс «Мегамаркет»;
- ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ.