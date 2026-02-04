Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
586
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 065
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 247
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 757
«Известия»: около 45% стоматологий в РФ работают нелегально или с нарушениями
Глава Госкомиссии по борьбе с нелегальным оборотом промпродукции Денис Мантуров получил документ с просьбой принять меры против нелегальных медцентров. Рынок стоматологических услуг в 2025 году вырос до 800 млрд рублей, но значительная часть оборота остается в тени, создавая риски для здоровья граждан и ущерб госбюджету и честному бизнесу.

Около 45% российских стоматологических клиник нет лицензии или регистрации в системах отслеживания лекарств и товаров. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) на основе данных ФНС, Росздравнадзора и системы маркировки лекарств.

Глава Госкомиссии по борьбе с нелегальным оборотом промпродукции Денис Мантуров получил документ с просьбой принять меры против нелегальных медцентров. Рынок стоматологических услуг в 2025 году вырос до 800 млрд рублей, но значительная часть оборота остается в тени, создавая риски для здоровья граждан и ущерб госбюджету и честному бизнесу.

Анализ показал, что нарушения в предпринимательской деятельности сильно зависят от типа субъекта. У индивидуальных предпринимателей они достигают 56%, у юридических лиц — 11,5%. В стоматологии доля ИП превышает 70%, что приводит к среднему уровню нарушений около 45%. В Санкт-Петербурге, Москве, Свердловской и Челябинской областях нарушения достигают 80%, 78,5%, 72% и 67,2% соответственно. Общественные деятели предлагают разрешить внеплановые проверки, установить одинаковые штрафы для ИП и юрлиц, внедрить автоматические штрафы через маркировку и запретить рекламу сомнительных клиник онлайн.

«Отсутствие лицензии и регистрации в указанных госсистемах с высокой вероятностью свидетельствует о том, что клиника не располагает необходимыми помещениями, оборудованием и квалифицированным персоналом, а также использует лекарственные препараты и медицинские изделия неизвестного происхождения, не обеспечивая безопасность пациентов», — пояснил газете Павлов.

По словам спикера, закупки по серым схемам увеличивают риски использования препаратов с нарушениями температурного режима, что делает их неэффективными или опасными, включая угрозу анафилактического шока.