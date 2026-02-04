Цены на подсолнечное масло достигли максимума с лета 2022 года
Стоимость подсолнечного масла достигла 1432,5 долларов за тонну, увеличившись на 6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 19% в годовом выражении. Это самый высокий показатель с августа 2022 года.
В январе этого цены на подсолнечное масло достигли максимума с августа 2022 года. Об этом сообщили РИА Новости данные Всемирного банка.
