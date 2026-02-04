Борис Эбзеев проверил работу сотрудников компании, помогающих в восстановлении электросетевых объектов в ДНР

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев в ходе рабочей поездки встретился с сотрудниками компании, направленными в Донецкую Народную Республику для помощи в восстановлении электросетевого комплекса региона, а также проверил организацию и эффективность выполняемых работ на объектах ветровой генерации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В конце января для выполнения ремонта кабельных линий электропередачи 6-10 кВ в Донецк направили 19 специалистов компании и семь единиц техники.

В первые дни работы энергетики провели диагностику кабельных линий электропередачи с выявлением мест повреждений, нашли дефекты, установили кабельные муфты, выполнили замену кабельной вставки. Работы ведутся в плановом режиме и должны быть завершены до конца марта 2026 года.

На встрече с сотрудниками Борис Эбзеев обсудил текущие производственные задачи, организацию взаимодействия с принимающей стороной, вопросы материально-технического обеспечения, а также соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности.

«Работы в современных условиях требуют поэтапного и выверенного подхода для обеспечения потребителей надежным и качественным электроснабжением. Мы системно поддерживаем коллег в новых российских субъектах. Командированные бригады действуют в соответствии с утвержденными графиками. Наша задача — обеспечить устойчивый результат и завершить восстановление сетевой инфраструктуры в установленные сроки», — отметил Борис Эбзеев.