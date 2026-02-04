11 косуль погибли от рук браконьеров в Рязанской области
В Захаровском районе браконьеры убили 11 косуль. Об этом сообщило издание «Пресса».
По словам Рольфа Ананьина, председателя Захаровского общества охотников и рыболовов, инцидент произошёл вечером 24 января. Тогда местные вызвали полицию.
«Выяснилось, что за животными гонялись на трех снегоходах в районе села Альяшево. Для косули сейчас нелегкое время. Эти любопытные и благородные звери на полях подъедают остатки кукурузы, сои. Снега много, поэтому они проваливаются, обессиливают, чем и пользуются нарушители», — рассказал Ананьин.
Полицейские с охотниками нашли место разделки туш, шкуры были в мусорном контейнере.