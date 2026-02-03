За сутки в Рязанской области поймали 7 пьяных водителей
В Рязанской области за сутки выявили 298 нарушений ПДД, том числе 7 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Выявлены 43 водителя, которые управляли тонированным автомобилем, 21 нарушение допустили водители грузового транспорта.
