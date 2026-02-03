Рязань
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
537
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 959
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 144
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 634
Высота снега в заповедном поселке Брыкин Бор достигла 77 см
Высота снега в заповедном поселке Брыкин Бор достигла 77 см. Об этом сообщили в пресс-службе Окского заповедника.

Отмечается, что январь 2026 года стал самым снежным месяцем в истории Окского заповедника: снегопады превысили среднегодовой уровень на 229%, а к концу месяца высота снега достигла рекордных 77 см, что на 15 см больше предыдущего рекорда 2024 года. С середины месяца установились сильные морозы, а 31 января метель добавила еще 12 см снега.

За последние пять лет это третья снежная зима. За период с 1938 по 2020 годы максимальная высота снежного покрова к концу января достигала 65 см (1956), 62 см (1985) и 73 см (1994). Обычно максимальная высота за сезон, составляющая в среднем 62 см, достигается во второй половине февраля. Наиболее высокие сугробы наблюдались в сезонах 1985-86 (96 см), 1993-94 (98 см) и 2023-24 (87 см).