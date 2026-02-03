Высота снега в заповедном поселке Брыкин Бор достигла 77 см. Об этом сообщили в пресс-службе Окского заповедника.
Отмечается, что январь 2026 года стал самым снежным месяцем в истории Окского заповедника: снегопады превысили среднегодовой уровень на 229%, а к концу месяца высота снега достигла рекордных 77 см, что на 15 см больше предыдущего рекорда 2024 года. С середины месяца установились сильные морозы, а 31 января метель добавила еще 12 см снега.
За последние пять лет это третья снежная зима. За период с 1938 по 2020 годы максимальная высота снежного покрова к концу января достигала 65 см (1956), 62 см (1985) и 73 см (1994). Обычно максимальная высота за сезон, составляющая в среднем 62 см, достигается во второй половине февраля. Наиболее высокие сугробы наблюдались в сезонах 1985-86 (96 см), 1993-94 (98 см) и 2023-24 (87 см).