Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
547
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 982
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 163
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 664
ВТБ расширил функционал своего чата

ВТБ Онлайн обновил свой чат и запустил новые разделы, расширив функционал для удобства пользователей. Теперь помимо стандартной переписки с оператором клиентам прямо из чата доступны звонок в банк, регистрация обращений, поиск банкоматов и отделений, а также тематические каналы с новостями из мира финансов.

В привычном чате ВТБ Онлайн теперь три раздела: «Поддержка», «Связь с банком» и «Каналы». Два первых потребуются для чата с оператором или звонка в банк, а третий содержит информационные посты — от скидок и предложений по кешбэку до советов по безопасности и подробному описанию финансовых сервисов. Это поможет клиентам банка быстрее получать ответы на вопросы и ориентироваться в широком функционале ВТБ Онлайн.

«Чат-бот с ИИ становится для клиентов все более универсальным средством коммуникации с банком — сейчас туда поступает примерно 7 из 10 обращений. За 2025 год чат-бот поддержки обработал более 83,8 млн обращений, при этом 80% клиентских вопросов бот разрешает без участия оператора. Чтобы в экстренных случаях быстро созвониться с поддержкой — мы добавили раздел „Связь с банком“. А в тематических каналах собрали информацию о новых сервисах, персональных скидках и полезных финансовых советах для потребителей», — прокомментировал руководитель департамента цифрового бизнеса Алексей Курзяков.

Расширение функционала чат-бота происходит на фоне полного обновления ВТБ Онлайн, которое запланировано в первом квартале. После перезапуска в нем появятся новые функции и разделы, расширятся нефинансовые партнерские сервисы и предложения в рамках программы лояльности, а также обновится навигация и дизайн.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама