В Солотче на ремонт закрыли офис Сбера
Офис Сбера в Солотче на Монастырской площади закрылся на плановый ремонт и вскоре возобновит работу, рассказали РЗН. инфо в пресс-службе банка. Отмечается, что офис № 8606/009 на Монастырской площади в Солотче временно приостанавливает работу с 2 февраля. Причина — плановый ремонт и переформатирование помещения.
Для минимизации неудобств клиентам предложили два варианта получения наличных:
- банкомат в Полянах — отделение № 8606/036 по адресу: Рязанская область, село Поляны, улица Энгельса, дом № 3;
- снятие наличных в магазинах — через кассы «Пятерочки» и «Перекрестка». Для этого нужно совершить небольшую покупку и сообщить кассиру о желании снять наличные. Разовая операция — 5 тысяч рублей, суточный лимит — 15 тысяч рублей.
«Мы приносим извинения за возможные временные неудобства и благодарим наших клиентов за понимание», — добавили в Сбере.
