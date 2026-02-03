В Сапожковском округе температура воздуха понизилась до -41°С
3 февраля в Сапожковском округе температура понизилась до -41 градуса. Показатель зафиксирован в 8:00 в Березниках на улице Заречной, рядом с рекой Пожва. Об этом «Прессе» рассказал местный житель. В посёлке Учхоз и селе Лукмос утром температура достигла -40 градусов. В Новокрасном, Малом Сапожке и Морозовых Борках — до -38. В Малом Сапожке на улице Табачной в низинах и у реки зафиксировали -38 градусов.
Фото: «Пресса».