В рязанской ОКБ в январе оказали помощь 4 915 пациентам

В рязанской ОКБ в январе оказали помощь 4 915 пациентам. Об этом сообщает региональный минздрав.

За отчётный период в приёмное отделение обратилось 4 915 пациентов. 104 человека поступили с острым нарушением мозгового кровообращения, 77 — с инфарктом миокарда. В отделениях сосудистой хирургии, пульмонологии, гастроэнтерологии и терапии прошли лечение 74, 72, 48 и 129 пациентов соответственно.

В отделении урологии и трансплантации органов шесть человек получили шанс на новую жизнь после операций по трансплантации почки.

Центр Диспансеризации принял 932 пациента, из которых 481 отправлен на второй этап обследования. В Центр Здоровья обратился 701 человек.