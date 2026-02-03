В Рязанской области произошло аварийное отключение электроэнергии
В Кадомском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщила райадминистрация. Отмечается, что свет пропал 3 февраля в 8:10 в рабочем поселке Кадом: улица Колхозная, улица Батышева. Информация о времени восстановления не уточняется.
