В Рязанской области ищут 16-летнего подростка из Краснодарского края
Отмечается, что с 6 января 2026 года его местонахождение неизвестно. «Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет: чёрная куртка, тёмно-серые джинсы, белые кроссовки», — говорится в сообщении.
Волонтеры ПСО «ЛизаАлерт» разыскивают 16-летнего Мелихова Вадима Денисовича. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Контакты для связи: Людмила (Акула)