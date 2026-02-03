В Рязани вынесли приговор виновнику ДТП с двумя пострадавшими
В Рязани вынесли приговор виновнику ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По данным следствия, в июне 2025 года 50-летний рязанец, управляя грузовым рефрижератором, ехал в направлении Москвы. Водитель превысил скорость и столкнулся с грузовым фургоном, который принял за движущееся транспортное средство. После удара фургон совершил наезд на двух мужчин.
Рязанец вину признал и возместил потерпевшим причиненный ущерб.
Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.