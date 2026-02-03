В Рязани произошло массовое ДТП
Авария произошла во вторник, 3 февраля, на Северной окружной. Столкнулись три автомобиля, один из них залетел на сугроб. Информации о пострадавших нет. Очевидцы сообщают о сильном заторе на месте ДТП.
В Рязани произошло массовое ДТП. Об этом сообщает паблик «ДТП|Аварии|Рязань».
