В Рязани 21-летний рабочий строительной бригады украл инструменты у коллег

Руководитель организации, которая проводит капремонты домов в центре города, рассказал, что из подвала здания, на Первомайском проспекте, пропали электроинструменты: перфораторы и углошлифовальные машинки. Оперативники уголовного розыска установили, что к краже причастен 21-летний рязанец. Он был в бригаде рабочих, у которой пропал инструмент. По предварительной информации полицейских, 21-летнему рязанцу замок на двери подвала казался ненадежным. Мужчина сломал его, забрал инструмент и продал. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы. Злоумышленника задержали.

