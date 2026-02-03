В России предложили включить уход за ребенком в стаж для досрочной пенсии

Рязань
В России предложили включить уход за ребенком в льготный стаж для досрочной пенсии. С соответствующей инициативой выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, передало 3 февраля ТАСС.

Она предложила распространить норму на педагогов, медицинских работников и представителей других социально значимых профессий.

По мнению Лантратовой, существующая правоприменительная практика часто подменяет понятия общего, страхового и льготного стажа, что, как отметила парламентарий, ущемляет права женщин, совмещающих работу в соцсфере с воспитанием детей.

Уточняется, что на данный момент Трудовой кодекс учитывает декретный отпуск для трудовых гарантий, однако в стаж для досрочной пенсии эти периоды чаще не входят. Исключение — случаи, когда отпуск начался до 6 октября 1992 года.

Помимо этого, автор инициативы предложила увеличить пенсионные коэффициенты за уход за ребенком до полутора лет. Планируется закрепить значения не ниже 2,7 ИПК за первого ребенка, 5,4 ИПК за второго, 8,1 ИПК за третьего и последующих.

Соответствующее предложение направлено министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.