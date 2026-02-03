В России предложили включить уход за ребенком в стаж для досрочной пенсии

С соответствующей инициативой выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, передало 3 февраля ТАСС. Она предложила распространить эту норму на педагогов, медицинских работников и представителей других социально значимых профессий. По мнению Лантратовой, существующая правоприменительная практика часто подменяет понятия общего, страхового и льготного стажа, что, как отметила парламентарий, ущемляет права женщин, совмещающих работу в социальной сфере с воспитанием детей.

