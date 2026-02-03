В РФ средний возраст заболевания раком составляет 65 лет
«Средний возраст за последние годы заболеваемости онкологическими заболеваниями увеличился не так сильно, примерно на год, и он сейчас составляет порядка 65 лет», — сказал Мудунов на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы против рака.
Средний возраст заболевших раком в России — 65 лет, за последние годы он немного вырос. Об этом ТАСС рассказал врач-онколог, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи, руководитель отделения онкологии головы и шеи Клинического госпиталя «Лапино», профессор РАН Али Мудунов.
