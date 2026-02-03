В РАН рассказали о разработках лечения рака без химиотерапии
«Большой прогресс идет в области лечения раковых болезней. Там есть очень интересные подходы, которые позволяют более эффективно справляться с опухолями без химиотерапии», — отметил он. Красников рассказал о российском препарате для лечения болезни Бехтерева, разработанном с использованием уникального подхода к лечению аутоиммунных заболеваний. Это достижение способствует увеличению продолжительности жизни и сохранению активности у пожилых людей.
