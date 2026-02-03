В Путятинском районе произошло ДТП, есть пострадавший
В понедельник, 2 февраля, в Путятинском районе, на 315-ом километре автодороги М-5 «Урал» произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону. Приблизительно в 14:30 36-летний житель Саратовской области, управляя автомобилем «Вольво», столкнулся с автомобилем «Хино» 55-летнего жителя Респубили Казахстан. В результате аварии второй водитель получил травмы и был госпитализирован.
Отмечается, что по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства выясняются.
Фото: ГАИ по Рязанской области.