В ночь на 3 февраля в Рязанской области мороз достиг -34 градусов. Об этом сообщает метеоролог Евгений Тишковец.
По словам метеоролога до -34 градусов похолодало в поселке Сараи.
Отмечается, что в других районах области температура воздуха варьировалась от -26 до -30 градусов.