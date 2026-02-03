Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
-18°
Срд, 04
-15°
Чтв, 05
-14°
ЦБ USD 77.02 1.29 03/02
ЦБ EUR 91.25 0.78 03/02
Нал. USD 77.50 / 76.80 03/02 12:45
Нал. EUR 91.32 / 91.97 03/02 12:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
537
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 959
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 144
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 634
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Минпросвещения назвали даты весенних каникул у школьников
Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что школам рекомендовано провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля 2026 года. Об этом пишет РИА Новости. Так летние каникулы у школьников продлятся с 27 мая по 31 августа. Ранее зимние каникулы проходили с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Кроме того, Минпросвещения рекомендует предусмотреть дополнительные каникулы для первоклассников с 16 по 22 февраля.

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что школам рекомендовано провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести весенние каникулы в период с 28 марта по 5 апреля 2026 года», — сказал он.

Так летние каникулы у школьников продлятся с 27 мая по 31 августа.

Ранее зимние каникулы проходили с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Кроме того, Минпросвещения рекомендует предусмотреть дополнительные каникулы для первоклассников с 16 по 22 февраля.

Фото: Минпросвещения РФ/ Минтруд РФ.