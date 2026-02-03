В Минпросвещения назвали даты весенних каникул у школьников

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что школам рекомендовано провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести весенние каникулы в период с 28 марта по 5 апреля 2026 года», — сказал он.

Так летние каникулы у школьников продлятся с 27 мая по 31 августа.

Ранее зимние каникулы проходили с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Кроме того, Минпросвещения рекомендует предусмотреть дополнительные каникулы для первоклассников с 16 по 22 февраля.

Фото: Минпросвещения РФ/ Минтруд РФ.