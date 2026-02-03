В Минобороны подтвердили массированный удар по энергетике Украины
«Армия России ночью нанесла удар по предприятиям ВПК Украины и используемым в их интересах объектам энергетики. Удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России», — отметили в министерстве. Ранее сообщалось, что в атаке участвовали более 100 БПЛА «Герань» и более 30 баллистических ракет — «Циркон», «Искандер-М», «Кинжал», Х-22, а также РСЗО «Торнадо-С» — это рекорд за всё время СВО.
В Минобороны подтвердили массированный удар по энергетике Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Армия России ночью нанесла удар по предприятиям ВПК Украины и используемым в их интересах объектам энергетики. Удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России», — отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в атаке участвовали более 100 БПЛА «Герань» и более 30 баллистических ракет — «Циркон», «Искандер-М», «Кинжал», Х-22, а также РСЗО «Торнадо-С» — это рекорд за всё время СВО.