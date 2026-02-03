Рязань
В Красноярском крае 14-летняя девочка по ошибке напала с ножом на свою сверстницу

В Красноярском крае 14-летняя девочка по ошибке напала с ножом на свою сверстницу после конфликта с учителем. Об этом сообщили в телеграм-канале «Осторожно, новости».

Инцидент произошёл в школе № 4 города Кодинска. Девочка планировала нападение на учительницу, однако случайно ранила свою одноклассницу канцелярским ножом.

Пострадавшую госпитализировали, а правоохранительные органы возбудили два уголовных дела. Как сообщили местные жители изданию «Осторожно, новости», девочка, по слухам, является дочерью директора «КрайДЭО». Она намеревалась напасть на учительницу, но вместо этого порезала другую ученицу.