В китайских автомобилях перестанут делать скрытые дверные ручки
Нововведение начнет действовать с 2027 года. Согласно новому стандарту, автомобили будут оснащены как внутренними, так и внешними дверными ручками, которые можно открыть механически. Решение о запрете на использование скрытых ручек объясняли тем, что в случае аварии они могут затруднить открытие двери.
