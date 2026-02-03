В Кемеровской области беременная женщина зарезала супруга во время ссоры

В Кемеровской области беременная женщина зарезала супруга во время ссоры. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Конфликт между Сергеем и Анастасией начался из-за немытой посуды: никто из них не хотел убирать за собой.

Пьяный мужчина разозлился и стал избивать супругу. Женщина схватила нож и нанесла Сергею удар в сердце. Мужчина скончался на месте.

Анастасию задержали. Отмечается, что у нее остались двое несовершеннолетних детей, их отправили в специализированное учреждение.

Фото: Плохие новости.