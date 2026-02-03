В Госдуме предложили разрешить установку в школах автоматов со здоровыми снеками

В Госдуме предложили разрешить установку вендинговых автоматов с полезными снеками в школах. По данным РИА Новости, инициатива принадлежит депутатам от фракции «Новые люди». В документе отмечают противоречия в санитарных правилах и рекомендациях Роспотребнадзора по вендинговым аппаратам и ассортименту продуктов. Отсутствие чётких критериев для «дополнительного питания школьников» вызывает разночтения и мешает школам устанавливать такие автоматы. Инициатива направлена на обеспечение учеников доступом к питьевой воде и здоровым перекусам в течение дня, особенно вне уроков. Это позволит избежать покупки вредных продуктов вне школы, таких как газировка и сладости.

В документе отмечается, что в действующих санитарных правилах, ГОСТах и рекомендациях Роспотребнадзора существуют противоречия, касающиеся требований к вендинговым автоматам и ассортименту предлагаемых продуктов. Депутаты указывают на отсутствие четко определенного перечня продуктов, которые можно считать «дополнительным питанием школьников», что приводит к разночтениям и нежеланию школ устанавливать автоматы.

Авторы инициативы уверены, что принятие данного предложения обеспечит ученикам постоянный доступ к питьевой воде и полезным перекусам в течение учебного дня, особенно во внеурочное время. Также автоматы помогут удовлетворить потребности школьников в питании без необходимости покидать школу и идти в магазин, где они часто покупают менее полезные продукты, такие как газированные напитки и сладости.