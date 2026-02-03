Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
547
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 982
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 163
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 664
В Госдуме предложили разрешить установку в школах автоматов со здоровыми снеками
В Госдуме выступили с инициативой разрешить установку вендинговых автоматов со здоровыми снеками в школах. О этом пигет РИА Новости со ссылкой на депутатов Госдумы от фракции «Новые люди» Владислава Даванкова, Ксению Горячеву и Анну Скрозникову.

В документе отмечается, что в действующих санитарных правилах, ГОСТах и рекомендациях Роспотребнадзора существуют противоречия, касающиеся требований к вендинговым автоматам и ассортименту предлагаемых продуктов. Депутаты указывают на отсутствие четко определенного перечня продуктов, которые можно считать «дополнительным питанием школьников», что приводит к разночтениям и нежеланию школ устанавливать автоматы.

Авторы инициативы уверены, что принятие данного предложения обеспечит ученикам постоянный доступ к питьевой воде и полезным перекусам в течение учебного дня, особенно во внеурочное время. Также автоматы помогут удовлетворить потребности школьников в питании без необходимости покидать школу и идти в магазин, где они часто покупают менее полезные продукты, такие как газированные напитки и сладости.