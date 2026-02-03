В Госдуме предложили разрешить разблокировку банковских карт через «Госуслуги»

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди», возглавляемые вице-спикером Владиславом Даванковым, предложили нововведение, которое может упростить процесс разблокировки банковских карт.
Как сообщает РИА Новости, их предложение заключается в создании единого окна на базе портала «Госуслуги» для подачи заявлений о разблокировке карт и счетов.
В документе подчеркивается, что такая инициатива позволит гражданам в случае отсутствия ответа от банка или получения отказа без указания причин направлять обращения и необходимые документы в Банк России, Росфинмониторинг или Федеральную службу судебных приставов через портал «Госуслуги».
Отмечается, что это значительно упростит процесс для пользователей, а кредитные организации смогут воспользоваться подтвержденной идентификацией через ЕСИА.